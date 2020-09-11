В Министерстве транспорта спрогнозировали бесплатный проезд в общественном транспорте к 2035 году

Его можно будет ввести при условии платного проезда по большинству дорог на личных автомобилях. Об этом говорится в обновленном проекте транспортной стратегии, на который ссылается газета РБК. Подлинность документа подтвердил представитель РСПП. В ведомстве на запрос по ка не ответили.

В докладе о реализации действующей стратегии Минтранс признавал, что пока общественный транспорт пользуется у россиян меньшей популярностью, чем личный. В 2019 году в целом тенденция оттока пассажиров продолжилась. Исключением стала лишь Москва.