Российские банки побили рекорд по объему кредитов, выданных гражданам

. Об этом газете «Ведомости» рассказали в аналитической компании Frank RG. Эти данные не учитывают микрокредитов и кредитных карт.

Исследование показывает, что главным фактором такой активности стала ипотека – на нее пришлась половина всех займов физическим лицам. В частности, россияне подали больше полумиллиона заявлений на льготную ипотеку по ставке не выше 6,5%.