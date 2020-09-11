Россия сочла, что бывшие акционеры ЮКОСа не доказали необходимость возобновления дела в США

Они просят снова начать слушания, приостановленные в 2016 году. Представители Москвы настаивают на том, что сначала нужно дождаться решения суда в Нидерландах – пишет агентство ТАСС.

Ранее Третейский суд в Гааге признал действия российских властей по отношению к бывшим владельцам нефтяной компании экспроприацией и взыскал 50 миллиардов долларов компенсации. Позже решение было отменено, а в начале этого года Апелляционный суд Гааги снова встал на сторону истцов.