Власти США предъявили россиянину обвинение в сговоре с целью мошенничества с банковскими переводами

Михаилу Лифшицу вменяют кражу персональных данных американцев с целю открытия счетов в кредитных организациях и на биржах криптовалют – об этом пишет газета «Коммерсант».

Накануне Министерство финансов США внесло депутата Верховной рады Украины, а также трех россиян, среди которых оказался и Лифшиц, в санкционный список. В ведомстве считают, что они причастны к вмешательству в американские выборы.