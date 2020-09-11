Умер игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Смирнов

Знаток Максим Поташев написал в фейсбуке, что причиной смерти стал инсульт. Смирнову было 64 года.

На странице клуба «Что? Где? Когда?» сообщается, что Смирнов играл с 1988 по 2010 годы, и был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х. Всего он провел за столом 18 игр, завершив более половины из них победой. Смирнов не терял связи с телеклубом и продолжал приходить на игры в Нескучный сад.