Индия и Китай договорились строго соблюдать договоренности по границе

В совместном заявлении по итогам встречи министров иностранных дел, прошедшей в Москве, говорится, что стороны должны защищать мир и спокойствие в регионе и избегать эскалации конфликта.

Дели и Пекин усилили присутствие в долине Галван еще в начале мая, когда там произошел конфликт между военными двух стран. В ходе наиболее серьезного столкновения на границе погибли 20 индийских солдат. О потерях со стороны Китая ничего не сообщалось. Последний инцидент произошел в начале недели, когда военные обвинили друг друга в провокациях в виде стрельбы в воздух.