В Афганистане, по заверениям Дональда Трампа, скоро останутся только 4 тысячи американских военных, в Ираке – 2 тысячи

Выступая на пресс-конференции, американский лидер сроков вывода войск называть не стал. Сейчас там вдвое больше солдат, чем пообещал оставить президент США.

Вывод американских военных из Афганистана – одно из условий соглашения, которое Вашингтон подписал с талибами. Согласно февральским договоренностям, коалиция во главе с Соединенными Штатами должна уйти из страны в течение 14 месяцев. Завтра в Дохе должны начаться межафганские мирные переговоры, на которых также будет присутствовать госсекретарь США Майк Помпео.