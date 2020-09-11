Эксперты движения «Голос» сообщили о лояльности судов по отношению к махинаторам в избиркомах

Об этом говорится в докладе, посвященном уголовным делам по фактам фальсификаций на досрочном голосовании, включая подкуп избирателей и членов комиссий, а также подделки бюллетеней. Авторы исследования, на которое ссылается сайт «Открытые медиа», пришли к выводу, что суды даже по доказанным преступлениям стараются давать мягкие наказания – небольшие штрафы и условные сроки. В ряде случаев дела и вовсе прекращают, а нарушители получают судебные штрафы, не предполагающие судимости и ограничений по работе в избиркомах.
2020-09-11T04:05:24+03:00
2020-09-11T04:05:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 11 сентября 2020
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