Международные инвесторы проявляют интерес к платине

Последние данные агентства Bloomberg свидетельствуют о том, что игроки активно скупают этот драгоценный металл – активы платиновых фондов достигли нового исторического максимума, превысив отметку в 115 тонн. Газета «Коммерсант» пишет, что интерес к платине растет на фоне его недооцененности в сравнении с другими драгоценными металлами, а также восстановлении автомобильной отрасли в Китае. Эксперты считают, что цены вернутся к уровню 1200 долларов за унцию.
2020-09-11T03:08:19+03:00
2020-09-11T03:08:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 11 сентября 2020
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