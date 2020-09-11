Дональд Трамп пообещал больше не вводить в США жесткие санитарные меры из-за коронавируса

«Закрытий не будет, теперь мы открываемся» — сказал глава Белого дома в ходе пресс-конференции.

В Соединенных Штатах число жертв эпидемии уже превысило 190 тысяч. Количество зараженных приближается к 6,5 миллионам. По обоим этим показателям страна с большим отрывом находится на первом месте в мире. Следом идут Бразилия и Индия.