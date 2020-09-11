Z Архив новостей новости
5 0 6 0
03:07, 11 сентября 2020

МВД предлагает обязать иностранцев, находящихся в России больше месяца, сдавать отпечатки пальцев и получать ID-карты

О предстоящей реформе и подготовке новой редакции закона «О правовом положении иностранных граждан» пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на начальника главного управления по вопросам миграции Валентину Казакову. Предполагается, что новые правила затронут как мигрантов из безвизовых стран, так и остальных высококвалифицированных работников. В МВД хотят отказаться от бумажных миграционных карт в пользу электронных и дать иностранцам возможность пользоваться порталом госуслуг для получения необходимых разрешений.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 247 6 6851 06.09
Новости

В Следственном комитете решили создать подразделение по расследованию фальсификаций истории В пресс-службе ведомства заявили, что сотрудники будет не только устанавливать виновных в совершении преступлений в годы войны, но предотвращать искажение исторических фактов…

5 58 6 5141
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 448 6 52141 08.09
Новости

Кремль не видит юридических оснований для возбуждения уголовного дела по ситуации с Алексеем Навальным Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 52 6 6363
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 258 6 31769 10.09
Новости

В Кремле называют недопустимыми намеки на причастность российских официальных лиц к отравлению Алексея Навального Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео…

5 63 6 7926
Новости

Немецкая газета Zeit утверждает, что Алексея Навального пытались убить новым типом яда «Новичок» Основатель Фонда борьбы с коррупцией должен был умереть в самолете, говорят источники издания…

5 59 6 27038
Новости

Послы стран ЕС, по информации австрийских СМИ, могут остаться ночевать в квартире С.Алексиевич в Минске для ее защиты Сегодня 16 глав дипмиссий вновь пришли домой к нобелевскому лауреату, чтобы не допустить ареста писателя…

5 38 6 5363
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 247 6 35078 09.09
Новости

The Insider и Der Spiegel: Алексей Навальный пришел в себя после покушения Политика, как утверждают власти Германии, отравили веществом из группы «Новичок», к этому могут быть причастны российские власти…

5 82 6 12499
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 115 6 19138 07.09
Новости

Владимир Путин лично извинился перед президентом Сербии за публикацию Марии Захаровой Сербский лидер Александр Вучич рассказал об этом в эфире местного телеканала RTS…

5 55 6 9640
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отравленная репутация Полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения…

5 399 6 71578 04.09
Новости

Директор ФБК Жданов: Бутылка, которую неизвестные забросили в новосибирский офис ФБК, содержала отравляющее вещество По словам Ивана Жданова, пострадавшие сотрудники сейчас находятся в больнице…

5 38 6 7075
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 201 6 37914 09.09
8читать ;смотреть
Новости

Министерство обороны Германии сообщило,что результаты исследования проб,взятых у Навального, направлены в МИД Германии В то же время постпред России при этой организации Александр Шульгин утверждает, что к этому моменту никаких материалов нет…

5 34 6 6850

Популярное за неделю

Новости

Главный пульмонолог Минздрава сообщил о вспышках коронавируса в 11 российских регионах При этом он отметил, что о второй волне говорить пока сложно…

5 4 6 24179
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ваша покорная слуга с самого начала говорила, что это убийство, пока не доказано обратное. И вопрос после заявления немцев закрыт. Это была попытка убийства…

5 81 6 114704 05.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 92 6 48234 04.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 142 6 266228 06.09
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Это ваши собственные обязательства. Соблюдайте их. И ваше расследование – это не расследование о Навальном, это расследование о том, как это боевое химическое вещество у вас еще существует…

5 62 6 92156 05.09
#слушать 01:31:19 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8732814
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4626622

Сегодня в эфире