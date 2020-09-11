В Российских регионах стартовало досрочное голосование на выборах

Так, в Камчатском крае, где выбирают губернатора, открылись почти двести избирательных участков, передает агентство ТАСС.

Нынешние выборы проходят в течение трех дней – основным станет воскресенье 13 сентября. Эта система была опробована на голосовании по поправкам к Конституции. Многие специалисты указывают на то, что новые правила могут увеличить возможности для манипуляций с результатами.

Жители 18 российских регионов будут выбирать губернаторов, еще в 11 субъектах – депутатов местных парламентов. В двух десятках региональных столиц пройдут выборы в городские советы.