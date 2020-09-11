Владимир Путин извинился перед президентом Сербии за публикацию представителя МИД Марии Захаровой

Александр Вучич сказал, что российский лидер никогда не просил у него прощения, также, как и министр иностранных дел, однако теперь они оба сделали это. При этом Вучич подчеркнул, что, как воспитанный человек, никогда не стал бы упоминать об инциденте и считает его неважным и проходным. Информацию об извинениях агентству «РИА Новости» подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее Захарова проиллюстрировала встречу Вучича с Дональдом Трампом знаменитым кадром из фильма «Основной инстинкт», предложив сесть перед главой Белого дома также, как сделала это героиня актрисы Шэрон Стоун.