Z Архив новостей новости
5 2 6 249
02:07, 11 сентября 2020

Штаб Навального в Липецке сообщил о нападении неизвестного на кандидата в депутаты

Пострадавший Александр Наумов вызвал скорую и полицию – пишет сайт «МБХ медиа». Сообщается, что недалеко от дома злоумышленник чем-то порезал независимого кандидата. Наумов участвует на выборах в городской совет.
Единый день голосования в России пройдет 13 сентября. Уже сегодня в 41 регионе страны стартовало досрочное голосование.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

EchoMSK

Рожденные 6 сентября Поздравить…

5 247 6 6831 06.09
Новости

В Следственном комитете решили создать подразделение по расследованию фальсификаций истории В пресс-службе ведомства заявили, что сотрудники будет не только устанавливать виновных в совершении преступлений в годы войны, но предотвращать искажение исторических фактов…

5 58 6 5054
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Всем очевидно: Берлин блефует О какой секретности может идти речь, если, по информации СМИ, набирает обороты обмен информацией между клиникой «Шарите», лабораторией Бундесвера, британской лабораторией Портон-Даун, а также болгарскими учреждениями…

5 448 6 52016 08.09
Новости

Кремль не видит юридических оснований для возбуждения уголовного дела по ситуации с Алексеем Навальным Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков…

5 52 6 6315
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 253 6 31367 10.09
Новости

В Кремле называют недопустимыми намеки на причастность российских официальных лиц к отравлению Алексея Навального Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео…

5 63 6 7899
Новости

Немецкая газета Zeit утверждает, что Алексея Навального пытались убить новым типом яда «Новичок» Основатель Фонда борьбы с коррупцией должен был умереть в самолете, говорят источники издания…

5 58 6 26974
Новости

Послы стран ЕС, по информации австрийских СМИ, могут остаться ночевать в квартире С.Алексиевич в Минске для ее защиты Сегодня 16 глав дипмиссий вновь пришли домой к нобелевскому лауреату, чтобы не допустить ареста писателя…

5 38 6 5272
Блоги

Заявление МИД России о ситуации вокруг А.Навального Развёрнутая массированная дезинформационная кампания явно свидетельствует о том, что основную задачу её инициаторы видят не в заботе о здоровье А.Навального, а в мобилизации санкционных настроений…

5 247 6 35061 09.09
Новости

The Insider и Der Spiegel: Алексей Навальный пришел в себя после покушения Политика, как утверждают власти Германии, отравили веществом из группы «Новичок», к этому могут быть причастны российские власти…

5 82 6 12492
Блоги

Сергей Марков политолог

Почему рационально думать, что это дезинформация? Обвинение в использовании властями России яда Новичок для политического отравления связано с отравлением Скрипалей Новичком и жесткой антироссийской кампанией. По Скрипалям ничего не было доказано…

5 115 6 19129 07.09
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Отравленная репутация Полностью дискредитировавшее себя государство с отрицательной репутацией рано или поздно становится объектом для нападок, как справедливых, так и нет, эдаким всемирным козлом отпущения…

5 399 6 71566 04.09
Новости

Владимир Путин лично извинился перед президентом Сербии за публикацию Марии Захаровой Сербский лидер Александр Вучич рассказал об этом в эфире местного телеканала RTS…

5 51 6 9313
Новости

Директор ФБК Жданов: Бутылка, которую неизвестные забросили в новосибирский офис ФБК, содержала отравляющее вещество По словам Ивана Жданова, пострадавшие сотрудники сейчас находятся в больнице…

5 38 6 6987
Блоги

+ Обращение Светланы Тихановской к россиянам Обращение Светланы Тихановской к россиянам Ни на каком этапе это не было борьбой с Россией. И, уверена, не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное…

5 201 6 37890 09.09
8читать ;смотреть
Новости

Министерство обороны Германии сообщило,что результаты исследования проб,взятых у Навального, направлены в МИД Германии В то же время постпред России при этой организации Александр Шульгин утверждает, что к этому моменту никаких материалов нет…

5 34 6 6778

Популярное за неделю

Новости

Главный пульмонолог Минздрава сообщил о вспышках коронавируса в 11 российских регионах При этом он отметил, что о второй волне говорить пока сложно…

5 4 6 24061
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Ваша покорная слуга с самого начала говорила, что это убийство, пока не доказано обратное. И вопрос после заявления немцев закрыт. Это была попытка убийства…

5 81 6 114640 05.09
#слушать 49:59 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
3310369 (Проголосовать…)

5 91 6 48153 04.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Россия, уходящая с Балкан навсегда Влиянию Москвы на Балканах (как его видят путинцы сегодня) окончательно придет конец. Строить политику со странами, имеющими с Россией исторически хорошие отношения (Болгария), но вошедшими в единую Европу, в Кремле не умеют…

5 141 6 266176 06.09
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Это ваши собственные обязательства. Соблюдайте их. И ваше расследование – это не расследование о Навальном, это расследование о том, как это боевое химическое вещество у вас еще существует…

5 62 6 92139 05.09
#слушать 01:31:19 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8732785
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4626471

Сегодня в эфире