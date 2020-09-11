Штаб Навального в Липецке сообщил о нападении неизвестного на кандидата в депутаты

Пострадавший Александр Наумов вызвал скорую и полицию – пишет сайт «МБХ медиа». Сообщается, что недалеко от дома злоумышленник чем-то порезал независимого кандидата. Наумов участвует на выборах в городской совет.

Единый день голосования в России пройдет 13 сентября. Уже сегодня в 41 регионе страны стартовало досрочное голосование.