Мощный взрыв прогремел в окрестностях иорданского города Аз-Закра

По данным телеканала «Скай ньюс — Арабия», инцидент произошел на складе боеприпасов вооруженных сил. Предварительно, два человека погибли, еще трое пострадали.

Источники телекомпании предполагают, что причиной случившегося могла стать высокая температура, установившаяся в эти дни в королевстве. Они считают, что взорвавшийся снаряд мог остаться после прошедших неподалеку военных учений.