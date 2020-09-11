Они потребовали от Москвы справедливого расследования инцидента.
Постпред России Василий Небензя в свою очередь сказал, что оснований начинать расследование нет до тех пор, пока Германия не предоставит необходимые данные. Ранее Правительство ФРГ официально заявило, что лидер российской оппозиции был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Дипломат напомнил, что омские врачи никакого яда в крови политика не нашли.
США и страны ЕС на заседании Совбеза ООН подняли тему отравления Алексея Навального
Они потребовали от Москвы справедливого расследования инцидента.