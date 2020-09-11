Президент Ливана допустил, что пожар в порту Бейрута мог начаться из-за умышленного поджога

Причиной возгорания стал саботаж, техническая ошибка, невежество или халатность – предполагается в твиттере офиса президента. В любом случае виновные должны быть привлечены к ответственности, добавляется в сообщении.

Пожар в порту вспыхнул накануне. По данным вооруженных сил страны, загорелся склад, где хранилось топливо, шины и ресурсы Международного Красного Креста.

Месяц назад взрыв почти 3 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута унес жизни более 170 человек. На фоне начавшихся протестов, правительство ушло в отставку.