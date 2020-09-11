Сервис «Яндекс.Такси» и Московская административная дорожная инспекция подписали мировое соглашение

Газета РБК со ссылкой на пресс-службу агрегатора пишет, что компания обязалась не работать с водителями, у которых нет специального разрешения на перевозку пассажиров.

МАДИ также подавала иски к сервисам Gett и «Ситимобил». В инспекции обнаружили, что агрегаторы передают заказы нелегальным водителям. Несмотря на то, что суд, рассматривая спор с компанией Gett, отказался обязать ее контролировать разрешение водителей, сервис сам согласился проверять у таксистов наличие специальной регистрации.