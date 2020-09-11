Россия откроет границу с Южной Осетией

Такое решение принял оперативный штаб, соответствующее постановление правительство подпишет в ближайшие дни – передает агентство «РИА Новости». Таким образом, Южная Осетия станет второй страной после Абхазии, с которой будет открыта сухопутная граница.

На сегодняшний день Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией, Танзанией, Швейцарией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Мальдивами и Египтом.