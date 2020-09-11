В Москве за прошедшие сутки, по подсчетам оперативного штаба, умерли еще 9 человек

Накануне сообщалось о 14 погибших. Общее число жертв эпидемии в городе вплотную приблизилось к пяти тысячам.

По оценкам мэрии, в столице на борьбу с коронавирусом потратили уже порядка 300 миллиардов рублей, что сравнимо с годовым бюджетом всего городского здравоохранения. Самые большие статьи расходов – закупка лекарств, строительство стационара и переоборудование торговых центров и катков под временные госпитали.