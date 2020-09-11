Дональд Трамп заявил, что больше не намерен вводить карантинные меры из-за коронавируса

Президент США пообещал, что ничего закрывать больше не будут, передает ТАСС. Тем временем, в «Твиттере» его раскритиковал соперник на предстоящих выборах Джо Байден. Он обвинил Трампа в бездействии в борьбе с коронавирусом, что, по его мнению, привело к катастрофической ситуации. В США, по официальным данным, выявлено боле 6 с половиной миллионов заболевших коронавирусной инфекцией, скончались более 190 тысяч.