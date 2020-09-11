Защитника Михаила Ефремова могут вскоре лишить адвокатского статуса

Лишением Эльмана Пашаева статуса адвоката озаботилось министерство юстиции. Ведомство считает, что юрист должен быть наказан за участие в нашумевшем деле о ДТП на Смоленской площади. В ходе процесса именно Пашаев приглашал свидетелем эксперта, который говорил, что к аварии могли привести энергетические дыры. Также по его инициативе выступали двое очевидцев, к показаниям которых Пресненский суд отнесся критически. Получивший 8 лет колонии Ефремов, говоря о своем защитнике после приговора, заявил, что стал жертвой подставы.

Конкретные претензии в сообщении Минюста не указаны, решение об ответственности Пашаева находится в руках его коллег из адвокатской палаты Северной Осетии. К ответственности Минюст намерен привлечь и представлявшего интересы потерпевших. Правда, о лишение Александра Добровинского статуса адвоката речи не идет.

В случае лишения статуса адвоката юристу предстоит пересдавать квалификационный экзамен.