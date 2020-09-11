Почти по всей России сегодня начнутся выборы на различные избираемые государственные должности

Они будут проходить в течение трёх дней.

По результатам выборов, которые стартуют этим утром, в стране может появиться 18 новых губернаторов, смениться десять региональных парламентов и несколько десятков городских дум и советов муниципального уровня. В целом, избирательные участки должны будут открыться в 83-ёх регионах страны.

Несмотря на то, что отдать свой голос можно уже сегодня, основным днём выборов всё еще считается воскресенье, и перед ним, в субботу, также, как и всегда, предусмотрен так называемый «день тишины».

Проголосовать можно будет с восьми утра до восьми вечера. Ранее в России выборов более одного дня еще не проводили. В ЦИКе считают, что сейчас это может помочь обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавируса.

Ранее в ЦИКе также уверяли, что после каждого дня голосования бюллетени из всех ящиков будут упаковывать в сейф-пакеты. Раскрывать их планируется только по окончании основного дня голосования.