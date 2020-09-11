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00:01, 11 сентября 2020

Представители США, Британии, Бельгии и Германии в Совбезе ООН говорили об Алексее Навальном

Они призвали Россию наказать виновных в применении химического оружия против политика. Американский дипломат Черит Норман Шале подчеркнула, что российские граждане имеют право на выражение своего мнения без страха наказания, они не должны становиться жертвами химического оружия, передает ТАСС. В свою очередь, Эстония в Совбезе ООН призвала провести международное расследование отравления Алексея Навального, в котором бы участвовали эксперты Организации по запрещению химического оружия.



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