Оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил о смерти еще 9 пациентов

С середины августа власти фиксировали в среднем по 12-14 летальных исходов в сутки. Число жертв новой инфекции в Москвве вплотную приблизилось к пяти тысячам. По всей России в официальную статистику попали более 18 тысяч смертей, заразились больше миллиона.