Оперативный штаб Москвы по коронавирусу сообщил о смерти еще 9 пациентов

С середины августа власти фиксировали в среднем по 12-14 летальных исходов в сутки. Число жертв новой инфекции в Москвве вплотную приблизилось к пяти тысячам. По всей России в официальную статистику попали более 18 тысяч смертей, заразились больше миллиона.
2020-09-10T23:08:10+03:00
2020-09-10T23:17:51+03:00
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23:08, 10 сентября 2020
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