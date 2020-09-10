Дональд Трамп подтвердил планы по выводу войск из Ирака и Афганистана

В Ираке останется две тысячи американских солдат, в Афганистане – 4 тысячи, сказал президент США, передают информагентства.
2020-09-10T23:03:44+03:00
2020-09-10T23:03:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:03, 10 сентября 2020
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