Корпорация Microsoft обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в кибератаках против штабов Трампа и Байдена

Группе под условным названием «Стронций», действующей предположительно из России, компания приписывает атаки более чем на 200 организаций, включая штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политических консультантов. В корпорации подчеркнули, что большинство атак были остановлены средствами безопасности, встроенными в продукты Microsoft.