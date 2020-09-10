Корпорация Microsoft обвинила хакеров из России, Китая и Ирана в кибератаках против штабов Трампа и Байдена

Группе под условным названием «Стронций», действующей предположительно из России, компания приписывает атаки более чем на 200 организаций, включая штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политических консультантов. В корпорации подчеркнули, что большинство атак были остановлены средствами безопасности, встроенными в продукты Microsoft.
2020-09-10T23:02:41+03:00
2020-09-10T23:02:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2707187-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:02, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)