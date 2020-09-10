Врачи выявили поражение лицевых нервов у сотрудников штаба Навального после нападения, сообщил директор ФБК

Иван Жданов в эфире Youtube-канала «Навальный Live» сказал, что фактически нерв отмирает и, по заключению медиков, это связано с отравлением. Ранее трое сотрудников штаба Навального в Новосибирске обратились за медицинской помощью после того, как во вторник в помещении штаба ворвался неизвестный мужчина, разбил бутылку с едкой жидкостью и убежал. Иван Жданов выразил уверенность, что такие действия следует квалифицировать как теракт – потому что нападение может привести к серьезным последствиям для здоровья и поскольку его цель была запугать сторонников Алексея Навального.