Врачи выявили поражение лицевых нервов у сотрудников штаба Навального после нападения, сообщил директор ФБК

Иван Жданов в эфире Youtube-канала «Навальный Live» сказал, что фактически нерв отмирает и, по заключению медиков, это связано с отравлением. Ранее трое сотрудников штаба Навального в Новосибирске обратились за медицинской помощью после того, как во вторник в помещении штаба ворвался неизвестный мужчина, разбил бутылку с едкой жидкостью и убежал. Иван Жданов выразил уверенность, что такие действия следует квалифицировать как теракт – потому что нападение может привести к серьезным последствиям для здоровья и поскольку его цель была запугать сторонников Алексея Навального.
2020-09-10T23:02:16+03:00
2020-09-10T23:02:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:02, 10 сентября 2020
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