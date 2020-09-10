Владимир Путин лично извинился перед президентом Сербии за публикацию Марии Захаровой

Сербский лидер Александр Вучич рассказал об этом в эфире местного телеканала RTS. По его словам, за официального представителя МИДа извинился также министр иностранных дел Сергей Лавров. В Кремле и в МИДе об этом прежде ничего не говорили, но после слов Вучича пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил агентству РИА «Новости», что Путин, действительно, извинился. Поводом для дипломатического скандала стала публикация Марии Захаровой в «Фейсбуке» о визите Вучича в Вашингтон. Представитель МИДа советовала всем, кого пригласили в Белый дом, а стул поставили как на допросе, сесть как героиня актрисы Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт».