Владимир Путин лично извинился перед президентом Сербии за публикацию Марии Захаровой

Сербский лидер Александр Вучич рассказал об этом в эфире местного телеканала RTS. По его словам, за официального представителя МИДа извинился также министр иностранных дел Сергей Лавров. В Кремле и в МИДе об этом прежде ничего не говорили, но после слов Вучича пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил агентству РИА «Новости», что Путин, действительно, извинился. Поводом для дипломатического скандала стала публикация Марии Захаровой в «Фейсбуке» о визите Вучича в Вашингтон. Представитель МИДа советовала всем, кого пригласили в Белый дом, а стул поставили как на допросе, сесть как героиня актрисы Шэрон Стоун в фильме «Основной инстинкт».
2020-09-10T23:01:32+03:00
2020-09-10T23:01:56+03:00
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23:01, 10 сентября 2020
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