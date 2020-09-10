В Крыму, как сообщил глава правительства региона, будут применять самолет для вызова дождей

Власти Крыма заключили договор на проведение эксперимента по вызову осадков со структурой Росгидромета — Центральной аэрологической обсерваторией, сказал Юрий Гоцанюк. Как передает ТАСС, сумму контракта— 25 миллионов рублей. Агентство напоминает, что питьевая вода в Симферополе и ряде других населенных пунктах сейчас подается по три часа утром и вечером. Водохранилища обмелели. До 2014 года вода на полуостров поступала из Днепра, но после того, как Россия присоединила Крым, Украина перекрыла шлюзы канала.
2020-09-10T22:32:53+03:00
2020-09-10T22:32:53+03:00
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22:32, 10 сентября 2020
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