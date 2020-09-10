Президент Сербии утверждает, что перед ним лично извинились Сергей Лавров и Владимир Путин

Как передает РИА «Новости» поводом стала недавняя публикация в «Фейсбуке» официального представителя МИДа Марии Захаровой. Дипломат прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон кадром из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шерон Стоун сидит на допросе нога на ногу. Это вызвало дипломатический скандал. Александр Вучич отметил, что это первый случай извинений со стороны руководства России и добавил, что считает отношения между двумя странами хорошими. В Кремле об извинениях не говорили.

Дмитрий Песков подтвердил РИА «Новости», что Путин извинился перед Вучичем за «неосмотрительный пост» Захаровой.