Российское представительство в ОЗХО отрицает, что Германия передавала Организации данные об отравлении Навального

Российское представительство в ОЗХО отрицает, что Германия передавала Организации данные об отравлении Алексея Навального. В свою очередь Берлин пока не намерен отправлять их в Москву.

Техсекретариат Организации по запрещению химического оружия подтвердил, что Германия так и не поделилась данными относительно отравления Алексея Навального. Об этом сказано в сообщении от представительства России при ОЗХО. Там также отмечается, что заявления официальных лиц ФРГ, которые говорили, что материалы уже переданы в межправительственную организацию, не соответствуют действительности.

О том, что данные об отравлении Навального уже передали ОЗХО, вчера объявил официальный представитель немецкого министерства обороны. При этом, в Берлине всё еще сомневаются в целесообразности этого шага. Так, внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Родерих Кизеветтер призвал не раскрывать эту информацию для России. По его словам, тогда она сможет понять, как именно можно выявить вещество класса «Новичок» и более эффективно скрывать его в дальнейшем.

Похожие опасения ранее «Новой газете» высказывали и в Медико-санитарной службе Бундесвера. Там опасаются, что раскрытие методов немецких экспертов может повредить безопасности и интересам Германии.

Российский МИД неоднократно критиковал Берлин за отказ от предоставления Москве данных по ситуации вокруг Навального. В ведомстве подчеркивали, что доказательств версии об отравлении до сих пор представлено не было.