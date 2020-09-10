Послы стран ЕС, по информации австрийских СМИ, могут остаться ночевать в квартире С.Алексиевич в Минске для ее защиты

Послы стран ЕС, по информации австрийских СМИ, могут остаться ночевать в квартире Светланы Алексиевич в Минске для ее защиты. Как передает ТАСС, сегодня 16 глав дипмиссий вновь пришли домой к нобелевскому лауреату, чтобы не допустить ареста писателя. Первый раз дипломаты пришли накануне, когда Алексиевич сообщила, что в ее квартиру пытаются ворваться люди в масках. Российского посла среди них нет. Сейчас Алексиевич — единственный член президиума координационного совета, остающийся на свободе внутри Белоруссии. Остальных либо арестовали, либо выдворили.