Постпредство РФ при ОЗХО: Заявления Германии о передаче материалов по Навальному в ОЗХО являются недостоверными

Заявления официальных лиц Германии относительно направления материалов по российскому гражданину Алексею Навальному в ОЗХО не соответствуют действительности. Об этом говорится в распространенном сообщении постоянного представительства РФ при ОЗХО.



«Заявления официальных лиц Германии <...> являются недостоверными и не соответствующими действительности, — указывается в документе. — В Техсекретариате ОЗХО нам подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября Германия в организацию ничего не передавала.

Единственное, что поступило из Берлина, это было известное письмо статс-секретаря министерства иностранных дел Мигеля Бергера от 3 сентября», — сообщает ТАСС.



О том, что данные об отравлении Навального уже передали ОЗХО, вчера объявил официальный представитель немецкого министерства обороны. При этом, в Берлине всё еще сомневаются в целесообразности этого шага. Так, внешнеполитический эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Родерих Кизеветтер призвал не раскрывать эту информацию для России. По его словам, тогда она сможет понять, как именно можно выявить вещество класса «Новичок» и более эффективно скрывать его в дальнейшем.

Похожие опасения ранее «Новой газете» высказывали и в Медико-санитарной службе Бундесвера. Там опасаются, что раскрытие методов немецких экспертов может повредить безопасности и интересам Германии.

Российский МИД неоднократно критиковал Берлин за отказ от предоставления Москве данных по ситуации вокруг Навального. В ведомстве подчеркивали, что доказательств версии об отравлении до сих пор представлено не было.