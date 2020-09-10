Ахмед Закаев рассказал о задержании родных в Чечне

Бывший лидер чеченских сепаратистов Ахмед Закаев сообщил о задержании в Чечне его ближайших родственников. Сейчас некоторые из них уже отпущены домой, — рассказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Ранее я узнал, что мои родственники были увезены в неизвестном направлении. А 15 минут назад я узнал, что они находились в помещении чеченского парламента. И сейчас вроде бы кто-то уже вышел. Пока больше мне ничего неизвестно», — рассказал он.

А.Закаев объяснил это задержание своими высказываниями по поводу опубликованного недавно видео. На нем обнаженный человек садится на бутылку и называет это наказанием за сотрудничество с Telegram-каналом, критикующим чеченские власти.

А.Закаев считает, что ответственные за унижение снятого на видео человека должны понести серьезное наказание.

«После выхода этого видео я выступил с заявлением и обращением к чеченским властям, осудил это действие и призвал незамедлительно провести расследование, установить что произошло. В свою очередь мы предпримем все меры, чтобы привлечь к ответственности за это преступление, которое они совершили в отношении этого молодого человека», — подчеркнул он.