ООН призвала международное сообщество выделить $35 млрд, чтобы ускорить разработку вакцины от коронавируса

Об сообщает Associated Press со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша. По словам главы Всемирной организации здравоохранения, страны мира разрабатывают в настоящее время около 180 вакцин от коронавируса, 35 из них проходят испытания на людях. Ранее российские власти заявили о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которую еще ждут массовые испытания.
2020-09-10T21:35:36+03:00
2020-09-10T21:35:36+03:00
https://echo.msk.ru/news/2707155-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:35, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)