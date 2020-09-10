ООН призвала международное сообщество выделить $35 млрд, чтобы ускорить разработку вакцины от коронавируса

Об сообщает Associated Press со ссылкой на заявление генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша. По словам главы Всемирной организации здравоохранения, страны мира разрабатывают в настоящее время около 180 вакцин от коронавируса, 35 из них проходят испытания на людях. Ранее российские власти заявили о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса, которую еще ждут массовые испытания.