Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Депутаты Сейма призвали международное сообщество ввести санкции, если Москва и Минск попытаются некими договоренностями ограничить суверенитет Белоруссии вопреки воле ее граждан, передает ТАСС. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская сейчас находится в Литве. Ее соратница, одна из лидеров протестующих Мария Колесникова арестована по делу о захвате власти. По словам ее соратников, Колесникову хотели выдворить из страны, но она на границе порвала свой паспорт.