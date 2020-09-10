Сейм Литвы принял резолюцию, в которой назвал Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии

Депутаты Сейма призвали международное сообщество ввести санкции, если Москва и Минск попытаются некими договоренностями ограничить суверенитет Белоруссии вопреки воле ее граждан, передает ТАСС. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская сейчас находится в Литве. Ее соратница, одна из лидеров протестующих Мария Колесникова арестована по делу о захвате власти. По словам ее соратников, Колесникову хотели выдворить из страны, но она на границе порвала свой паспорт.
2020-09-10T21:35:01+03:00
2020-09-10T21:36:05+03:00
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21:35, 10 сентября 2020
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