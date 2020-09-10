Представители России в ОЗХО заявили, что Германия не передавала материалов по инциденту с Алексеем Навальным

Заявления Берлина российская стороны называет не соответствующими действительности, передает «Интерфакс». Ранее власти Германии заявили, что российский политик был отравлен на родине запрещенным военным ядом «Новичок» и что в этой связи будет поставлена в известность Организация по запрещению химического оружия. Российские официальные лица говорят, что неоднократно пытались получить от Германии данных об отравлении Алексея Навального, но безуспешно. Тем временем, в партии Ангелы Меркель призвали не раскрывать России результаты обследования Навального, чтобы российские спецслужбы не узнали о том, как эксперты обнаружили яд.