В Министерстве строительства рассчитывают на продление программы льготной ипотеки

Она стала прекрасным стимулом покупательской активности, сказала директор департамента жилищной политики ведомства Ольга Корниенко, передает «Интерфакс». Программа выдачи ипотеки на новостройки под 6,5% заработала в апреле этого года и действует до 1 ноября.
2020-09-10T21:14:47+03:00
2020-09-10T21:14:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:14, 10 сентября 2020
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