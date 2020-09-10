Минюст намерен добиваться лишения статуса адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актер Михаила Ефремова

Адвоката семьи погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова Александра Добровинского министерство хочет привлечь к дисциплинарной ответственности. На сайте ведомства говорится, что в его территориальные управления по Северной Осетии и Москве направлены указания внести представления в адвокатские палаты регионов. Сам Пашаев в телеэфире ранее говорил, что трижды лишался статуса адвоката. Накануне член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, посещавшая Михаила Ефремова в СИЗО, заявила, что тот снова отказался от услуг Пашаева. Сам юрист это отрицает. Ранее суд в Москве приговорил Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом к 8 годам колонии.
2020-09-10T21:14:23+03:00
2020-09-10T21:14:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:14, 10 сентября 2020
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