Минюст намерен добиваться лишения статуса адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актер Михаила Ефремова

Адвоката семьи погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова Александра Добровинского министерство хочет привлечь к дисциплинарной ответственности. На сайте ведомства говорится, что в его территориальные управления по Северной Осетии и Москве направлены указания внести представления в адвокатские палаты регионов. Сам Пашаев в телеэфире ранее говорил, что трижды лишался статуса адвоката. Накануне член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, посещавшая Михаила Ефремова в СИЗО, заявила, что тот снова отказался от услуг Пашаева. Сам юрист это отрицает. Ранее суд в Москве приговорил Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом к 8 годам колонии.