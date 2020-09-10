Лидер протестующих в Белоруссии Мария Колесникова требует возбудить дела по фактам ее похищения и угрозы убийства

Заявление в СК подала ее адвокат Людмила Казак, сообщила пресс-служба незарегистрированного кандидата в президенты страны Виктора Бабарико. Там отметили, что Колесникова настаивает на уголовном преследовании сотрудников КГБ и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. В понедельник в оппозиции сообщили о похищении Колесниковой в центре Минска. Во вторник ее соратники из координационного совета оппозиции рассказали, что ее пытались насильно выдворить из Белоруссии, но на границе с Украиной она порвала свой паспорт. Сейчас Колесникова под стражей. Она арестована по делу о захвате власти.