Причиной пожара в порту Бейрута могло стать неосторожное обращение с «болгаркой», заявил министр труда Мишель Наджар

В свою очередь, президент Мишель Аун на собрании Высшего совета по безопасности сказал, что сегодняшний пожар мог стать следствием преднамеренного саботажа или произойти по причине технической ошибки или халатности и пренебрежительного отношения. Огонь вспыхнул на складе автомобильных шин и горюче-смазочных материалов. К тушению были подключены военные вертолеты. Согласно данным Ливанского общества Красного Креста, в результате ЧП никто не пострадал. Месяц назад в порту Бейрута произошел разрушительный взрыв, в результате которого погибли 190 человек, ранены были 6,5 тысяч. По официальной версии, взорвались почти три тысячи тонн аммиачной селитры из-за сварочных работ.
2020-09-10T20:33:03+03:00
2020-09-10T20:33:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 10 сентября 2020
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