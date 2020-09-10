Минюст предложил запретить сделки с жильем, которое принадлежит осужденным

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Поправки хотят в нести в норму УПК, согласно которой, если у осужденного человека остается недвижимость без присмотра, то суд выносит постановление об охране этой собственности. Однако Конституционной суд России ранее признал эту норму не соответствующей Конституции, поскольку в ней не указаны конкретные охранные меры.
2020-09-10T20:32:42+03:00
2020-09-10T20:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 10 сентября 2020
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