Минюст предложил запретить сделки с жильем, которое принадлежит осужденным

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Поправки хотят в нести в норму УПК, согласно которой, если у осужденного человека остается недвижимость без присмотра, то суд выносит постановление об охране этой собственности. Однако Конституционной суд России ранее признал эту норму не соответствующей Конституции, поскольку в ней не указаны конкретные охранные меры.