США ввели санкции против трех россиян и украинского депутата из-за вмешательства в выборы

В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который опубликовал записи разговоров, предположительно бывшего вице президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС.
2020-09-10T20:32:13+03:00
2020-09-10T20:32:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2707125-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:32, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)