США ввели санкции против трех россиян и украинского депутата из-за вмешательства в выборы

В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который опубликовал записи разговоров, предположительно бывшего вице президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС.