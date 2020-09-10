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20:32, 10 сентября 2020

США ввели санкции против трех россиян и украинского депутата из-за вмешательства в выборы

В черный список попали граждане РФ Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, а также внефракционный депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач, который опубликовал записи разговоров, предположительно бывшего вице президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС.



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