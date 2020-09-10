Военные США намерены провести в ближайшие 4 года более 40 испытаний гиперзвуковых вооружений

Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Дэвид Норкуист, передает ТАСС. Кроме того, он отметил, что США активизируют создание ракет средней и меньшей дальности. Ранее они были запрещены росийско-американским договором, но обе стороны из него вышли.
2020-09-10T20:04:30+03:00
2020-09-10T20:04:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:04, 10 сентября 2020
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