Греция требует от Турции немедленно вывести свои суда с греческого шельфа

Эскалация со стороны Анкары должна прекращена, заявил в Европарламенте первый замглавы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис. По его словам, под угрозой находится европейский суверенитет и его стратегическая автономия. На том же заседании министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что его страна настаивает на проведении переговоров с Грецией без предварительных условий. Тем временем, в штаб-квартире НАТО сообщили, что военные Турции и Греции провели переговоры по предотвращению конфликтов в Средиземном море. Стороны оспаривают права друг друга на разработку шельфа для добычи нефти.
2020-09-10T20:04:13+03:00
2020-09-10T20:04:13+03:00
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20:04, 10 сентября 2020
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