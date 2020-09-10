Греция требует от Турции немедленно вывести свои суда с греческого шельфа

Эскалация со стороны Анкары должна прекращена, заявил в Европарламенте первый замглавы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис. По его словам, под угрозой находится европейский суверенитет и его стратегическая автономия. На том же заседании министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что его страна настаивает на проведении переговоров с Грецией без предварительных условий. Тем временем, в штаб-квартире НАТО сообщили, что военные Турции и Греции провели переговоры по предотвращению конфликтов в Средиземном море. Стороны оспаривают права друг друга на разработку шельфа для добычи нефти.