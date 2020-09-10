«Радио Свобода» сообщает, что в Чечне задержаны два брата и две сестры Ахмеда Закаева

Об этом изданию рассказал сам чеченский политик, который давно живет в Великобритании. Закаев связал задержания родственников в Чечне с его заявлениями в поддержку оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, который публикует сведения о пытках, внесудебных задержаниях и других нарушения прав человека в Чечне. Ранее Ахмед Закаев был одним из лидеров чеченских сепаратистов.
2020-09-10T20:01:58+03:00
2020-09-10T20:02:02+03:00
https://echo.msk.ru/news/2707117-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:01, 10 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Популярное за неделю
Кто, на ваш взгляд, сейчас является ведущим оппозиционным политиком в России?
(Проголосовать…)