«Радио Свобода» сообщает, что в Чечне задержаны два брата и две сестры Ахмеда Закаева

Об этом изданию рассказал сам чеченский политик, который давно живет в Великобритании. Закаев связал задержания родственников в Чечне с его заявлениями в поддержку оппозиционного телеграм-канала 1ADAT, который публикует сведения о пытках, внесудебных задержаниях и других нарушения прав человека в Чечне. Ранее Ахмед Закаев был одним из лидеров чеченских сепаратистов.