Парламент Литвы считает Светлану Тихановскую и совет оппозиции единственными законными представителями Белоруссии

Об этом говорится в принятой сегодня резолюции. В документе депутаты Сейма призвали международное сообщество поддержать требование оппозиции провести в Белоруссии новые президентские и парламентские выборы, передает ТАСС. Также есть призыв ввести санкции, если Москва и Минск попытаются некими договоренностями ограничить суверенитет Белоруссии вопреки воле ее граждан. В Литве находится бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.