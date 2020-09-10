Парламент Литвы считает Светлану Тихановскую и совет оппозиции единственными законными представителями Белоруссии

Об этом говорится в принятой сегодня резолюции. В документе депутаты Сейма призвали международное сообщество поддержать требование оппозиции провести в Белоруссии новые президентские и парламентские выборы, передает ТАСС. Также есть призыв ввести санкции, если Москва и Минск попытаются некими договоренностями ограничить суверенитет Белоруссии вопреки воле ее граждан. В Литве находится бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская.
2020-09-10T20:01:35+03:00
2020-09-10T20:01:35+03:00
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20:01, 10 сентября 2020
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