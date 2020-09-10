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19:35, 10 сентября 2020

М.Саакашвили заявил, что в случае победы его партии на выборах в Грузии, он не будет вступать в конфронтацию с Россией

Михаил Саакашвили заявил, что в случае победы его партии на выборах в Грузии, он не будет вступать в конфронтацию с Россией. По его словам, главная задача – это решение внутренних проблем. В интервью грузинскому телеканалу «Формула» бывший президент страны еще раз сказал, что готов возглавить грузинское правительство только на два года, которых, по его мнению, будет достаточно для необходимых изменений.

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31-го октября. В отношении Михаила Саакашвили, который планирует вернуться на родину, были возбуждены четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры. Ранее его лишили гражданства страны.



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