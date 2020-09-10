В Следственном комитете решили создать подразделение по расследованию фальсификаций истории

В пресс-службе ведомства заявили, что сотрудники будет не только устанавливать виновных в совершении преступлений в годы войны, но предотвращать искажение исторических фактов, передает ТАСС.
2020-09-10T20:33:00+03:00
2020-09-10T20:33:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 10 сентября 2020
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